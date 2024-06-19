Гидравлические испытания теплосетей провели в Воскресенске

Работы проводятся на тепловых сетях от котельных и ЦТП. Специалисты проверяют прочность трубопроводов и их элементов. На котельной плавно повышают давление, после чего проходит осмотр труб по всей их длине. Если давление упало, на место дефектного участка оперативно выезжает аварийная бригада и принимает меры по локализации проблемы. Завершить все работы на сетях планируется в августе.

Напомним, что аварийную службу привлекают к проведению гидравлических испытаний по распоряжению вице-губернатора Подмосковья — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина.

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