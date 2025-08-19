Гидравлические испытания теплосетей проведут в Химках

Сотрудники «ТСК Мосэнерго» продолжают готовить теплосети Химок к старту отопительного сезона. Сейчас специалисты проводят последние работы по диагностике оборудования, чтобы в осенне-зимний период избежать повреждений и прорывов.

Начинают работы с проверки опорных элементом и стыков, после снижают температуру воды до безопасных 40 градусов, а давление в трубах поднимают при помощи специальных насосов до уровня, превышающего рабочее. Обнаруженные таким образом повреждения специалисты ремонтируют.

«Наша компания обслуживает 243 километра магистральных тепловых сетей. Сейчас из них опрессовали 199 километров», — рассказал начальник участка магистральных тепловых сетей «ТСК Мосэнерго» Алексей Матвеев.

Благодаря такой диагностике энергетики уже выявили 276 повреждений и отремонтировали 36 километров сетей. На следующей неделе они полностью завершат проверку всей системы.