Гидравлические испытания теплосетей перед зимой прошли в Химках

Продолжается масштабная подготовка к отопительному сезону в Химках. Специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят гидравлические испытания теплосетей, что позволяет заранее выявить изношенные участки труб и избежать аварий в холодное время года.

Суть испытаний — в подаче воды с повышенным давлением. Это помогает найти слабые места в трубопроводах, выявить и устранить повреждения, и повторить проверку до полного соответствия нормам.

«На данный момент проведено 11 этапов гидравлических испытаний: проверено 92 километра магистральных и 56 километров разводящих сетей. Всего запланировано 28 этапов. Весь ремонт будет завершен до конца августа, что позволит избежать аварийных отключений в отопительный сезон», — рассказал начальник участков магистральных теплосетей Алексей Матвеев.

Подготовка к зиме идет комплексно. Создан оперативный штаб, в который вошли представители правительства Подмосковья, администрации Химок, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Каждую неделю они координируют действия и следят за готовностью многоквартирных домов к подаче тепла.