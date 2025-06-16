Гидравлические испытания теплосетей начались в Химках

В городском округе продолжается летняя проверка теплоснабжения для бесперебойной подачи тепла зимой. Тепловые сети проходят испытания повышенным давлением для выявления слабых участков.

Специалисты компании «ТСК Мосэнерго» приступили к плановым гидравлическим испытаниям теплосетей. Это обязательная процедура, которая проводится ежегодно в теплое время года для подготовки к отопительному периоду.

В рамках проверки в трубы подается вода температурой до 40 градусов и с давлением, превышающим стандартное рабочее. Такая нагрузка позволяет выявить наиболее изношенные участки, где могут возникнуть утечки или повреждения.

При обнаружении порывов испытания приостанавливают. Давление в трубах снижается, система опустошается, и специалисты приступают к ремонту или замене поврежденного сегмента. После устранения неполадок испытание повторяют до полного соответствия требованиям.

Гидравлические испытания помогают значительно снизить риск отключений зимой и обеспечить надежную работу системы отопления.