Гидравлические испытания провели почти на 80 километрах теплосетей в Лобне

В Лобне близится к завершению подготовка системы отопления к предстоящему сезону. На территории округа работают 16 котельных и 21 центральный тепловой пункт — все плановые профилактические работы на них уже выполнены.

Гидравлические испытания тепловых сетей проведены на 100%. Проверены все участки общей протяженностью 79 километров. Готовность многоквартирных домов к старту отопительного сезона превышает 70%.

Специальные комиссии обходят каждый дом и оценивают состояние по 20 пунктам, включая подвалы, подъезды, кровли, фасады, газовые трубы и внутренние инженерные системы. С 15 сентября котельные перейдут в тестовый режим работы.

«Подготовка к отопительному сезону является комплексной задачей. Все запланированные мероприятия выполняются в установленные сроки, отставаний нет. Мы осуществляем строгий контроль за каждым объектом, чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимнего периода», — отметила в своем Telegram-канале глава муниципалитета Анна Кротова.