Гидравлические испытания котельной провели в поселке Здравница в Мытищах

Тепловые сети в котельной № 60 в поселке Здравница городского округа Мытищи проверили специалисты ресурсоснабжающей организации. Модернизировали эту станцию в 2018 году.

Готовность котельной к отопительному сезону составила 20%. Специалистам еще предстоит заменить трубопровод, теплообменное и электрооборудование в срок до сентября.

«В целом работу коллег оцениваем как удовлетворительную, — подчеркнул директор муниципального казенного учреждения „УЖКХ Мытищи“ Александр Хаюров. — В отопительный период прошлого года она показала свою надежность и эффективность».

Проверки котельных в округе проходят регулярно. Двенадцать из 62 уже прошли испытания.

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