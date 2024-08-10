Гидравлические испытания котельной проведут на Горной улице в Химках

Специалисты проверят состояние центрального теплового пункта в Химках. Работы пройдут в рамках инвестиционной программы теплоснабжающей компании «Мосэнерго».

На объекте проведут технический осмотр электронного и тепломеханического оборудования, контрольно-измерительных приборов и ремонт газовой техники с настройкой и регулировкой. В ремонте задействуют порядка 20 человек.

«Также мы организуем ремонтно-восстановительные работы на центральных тепловых пунктах. На следующей неделе ремонт начнется на улице Парковая вблизи дома № 12», — рассказал генеральный директор химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Бригады проведут гидравлические испытания на участках по улице Железнодорожная и в микрорайоне Новогорск. Здесь опрессуют более 30 метров магистральных сетей. Еще специалисты заменят ветхие участки и подготовят их для следующего отопительного сезона. Работы позволят повысить качество теплоснабжения в 78 домах.

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