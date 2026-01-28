ГИБДД провела акцию в Зарайске

Празднование Дня российского студенчества в Зарайске приобрело в этом году важный профилактический оттенок. Учащиеся Зарайского педагогического колледжа совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России «Зарайский» организовали акцию, направленную на снижение детского и молодежного дорожно-транспортного травматизма.

Центральным событием мероприятия стало создание масштабной инсталляции из световозвращающих материалов. Студенты и инспекторы собрали композицию, которая наглядно демонстрировала физические свойства «фликеров». При попадании на нее даже слабого луча света инсталляция начинала ярко сиять, имитируя то, как водитель видит пешехода на ночной дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся краткий ликбез, напомнив, что использование световозвращающих элементов увеличивает дистанцию обнаружения пешехода с 30 до 150, а при дальнем свете — до 400 метров. Этого расстояния водителю достаточно для своевременного торможения. Акция не ограничилась наглядной демонстрацией. Активисты колледжа раздали своим сверстникам более сотни полезных аксессуаров: брелоков, наклеек и самофиксирующихся браслетов. Волонтеры помогали закреплять их на рюкзаках и верхней одежде.