ГИБДД Подмосковья дала старт социальной кампании «Продвижение безопасности»

В Подмосковье дали старт Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». Она направлена на информирование жителей о безопасности при движении на перекрестках.

Акцент сделали на перекрестках, так как именно на этих участках сегодня самая неутешительная статистика ДТП, в том числе с человеческими жертвами. Организаторы уверены: перевоспитать водителей, пешеходов и самокатчиков, привить культуру поведения на дороге — возможно.

«У нас огромное количество перекрестков как нерегулируемых, так и регулируемых. Естественно мы фиксируем на них аварийность. Мы стараемся использовать возможности технического прогресса, в том числе искусственного интеллекта, для того чтобы сократить аварийность и сделать движение водителей более комфортным и безопасным», — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов.

Он подчеркнул, что совместно с Минтрансом прорабатываются решения проблем движения на перекрестках.