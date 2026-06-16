ГГТУ и ГСГУ вошли в число лучших вузов России по версии RAEX-2026

Два подмосковных вуза — Государственный гуманитарно-технический университет (ГГТУ) и Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) — вновь доказали свое высокое качество образования, войдя в ТОП-100 лучших вузов страны по рейтингу RAEX-2026. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

На протяжении семи лет подряд оба учебных заведения занимают достойные позиции среди более чем тысячи вузов России. В этом году ГГТУ расположился на 85 месте, а ГСГУ — на 88 строчке престижного списка.

Успехи в рейтинге свидетельствуют о развитии вузов и их способности готовить квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Например, в июне этого года ГСГУ впервые выпускает школьных учителей английского и китайского языков.

Кроме того, ГГТУ и ГСГУ поделили 11 место в рейтинге Минтруда по трудоустройству выпускников в сфере образования.

RAEX составляет свои рейтинги с 2012 года, оценивая вузы по 45 показателям в трех ключевых направлениях: качество образования, востребованность выпускников и уровень научно-исследовательской деятельности.

Пресс-служба ведомства также напомнила, что приемная кампания в вузах стартует 20 июня.