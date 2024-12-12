Героя Тосика из Подольска представили на форуме в Ульяновской области

Форум собрал представителей власти, некоммерческих организаций, территориальных органов самоуправления из Ульяновской области, Северной Осетии, Чувашии и других регионов страны. Они обсуждали актуальные вопросы и общественные инициативы, а также обменивались передовым опытом.

Подмосковье на мероприятии представляло ТОС «Моя улица Климовская». Активисты презентовали книгу «Сказка о гостье из будущего, или бюро добрых дел», а также бренд спортивной одежды. Символом движения стал инопланетянин Тосик, который любит делать добрые дела и подает детям правильный пример.

Также в рамках форума участки смогли посетить фотовыставку «Добровольцы», интерактивную экспозицию ТОС и НКО, получить новые знания по финансовым и правовым аспектам деятельности.