Герой СВО встретился с юнармейцами из Можайска

Боец спецоперации Леонид Соболев из Можайска встретился с участниками движения «Юнармия». На мероприятии он рассказал свою историю и дал наставления молодежи.

Встречу организовали специалисты Можайского молодежного центра. Она прошла в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Инициативу поддержал Комитет Семей Воинов Отечества округа.

Участники задали Леониду Соболеву вопросы о его жизни, о том, как мужчина выжил после ранения. Герой также рассказал о своем увлечении — спорте.

Сейчас Леонид регулярно доставляет гумпомощь в госпиталя для раненых военнослужащих, помогает матерям и вдовам погибших защитников Отечества. Он часто участвует в патриотических встречах с молодежью.

Отметим, что Леонид Соболев является участником трех военных конфликтов и специальной военной операции. В апреле 2022 года после тяжелого ранения он потерял обе ноги. Его наградили орденом Мужества.

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