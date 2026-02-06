Герой СВО Денис Жуковский пройдет стажировку в Минэкологии Подмосковья

Герой СВО Денис Жуковский проверил работы на гидротехническом сооружении в Красногорске вместе с главой Минэкологии Подмосковья Виталием Мосиным. Они проконтролировали реконструкцию, которая позволит избежать аварий на сетях во время паводка.

Не так давно на реке Липка началась реконструкция гидротехнического сооружения. С проверкой на объект приехал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин вместе с героем СВО Денисом Жуковским.

«Важность работы обусловлена тем, что выпало большое количество осадков. Паводок будет непростой. Ребята усилятся, подрядчик работает круглосуточно. Задача — успеть возвести гребень до паводка и запустить движение», — сказал министр.

Денис Жуковский — финалист программы «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам спецоперации найти новое дело после передовой. Недавно он обезвредил 10 противопехотных мин и получил тяжелое ранение, но продолжил руководить эвакуацией группы.

После госпиталя и реабилитации Денис решил сменить специальность и подал заявку на участие в проекте. После отборочных испытаний он приступил к обучению, и сейчас проходит стажировку в Минэкологии.

«У меня богатый жизненный опыт, два высших образования. Сейчас я работаю в строительстве, в дальнейшем хотел бы применить этот опыт в данной сфере. Я знакомился с работой министерства, подведомственных организаций. Основное направление — это проектирование, эксплуатация гидротехнических сооружений и капитальный ремонт», — сказал Денис.

Финалисты программы слушают лекции, проходят практику под руководством глав округов и представителей министерств. После стажировки они получат предложения о трудоустройстве.