Герой России Рашид Галиуллин проголосовал на выборах в Ленинском округе

Герой России, член Штаба общественного наблюдения Рашид Галиуллин отдал свой голос на избирательном участке № 3622 в Детской школе искусств в Ленинском округе. Он также проверил, как организована процедура голосования.

В составе штаба Рашид Галиуллин совместно с мастером спорта международного класса, чемпионом мира, профессиональным боксером и кикбоксером, ветераном СВО Алексеем Папиным посетил избирательные участки № 1272, 3624 и 3625. Каждый день члены штаба проверяли ход голосования, общались с наблюдателями и председателями комиссий.

«Я всегда голосую, потому что считаю это своим долгом — и как гражданин, и как человек, который видел, что такое защищать Родину. От нашего выбора зависит будущее наших детей, наших семей, нашего округа», — отметил Герой России.

Рашид Галиуллин принимает активное участие в общественной жизни округа. Он — один из тех, кто навсегда вписал свое имя в историю. В июле 2023 года на линии обороны Кременная-Сватово он оказался под артударом и, несмотря на контузию, вытащил из-под завалов трех раненых товарищей. За подвиги на передовой Галиуллин удостоен звания Героя Российской Федерации.