Герой России провел встречу с ребятами из Балашихинской школьной лиги

Герой России Иван Клещерев посетил Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту. В преддверии Дня защитника Отечества он также встретился с ребятами из Балашихинской школьной лиги и выступил перед ними с напутственными словами.

Военнослужащий отметил, что в Балашихе уделяют особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Школьники с ранних лет участвуют в благотворительных акциях, помогают собирать необходимый гуманитарный груз для участников специальной военной операции и многое другое. Во время встречи Герой России поговорил с ребятами об учебе и пожелал достичь высоких результатов в спорте.

«Не бросайте школу после 9-го класса, не стремитесь побыстрее покинуть родные стены. Боритесь до конца, получайте высшее образование и достигайте поставленных целей», — сказал Иван Клещерев.

Отметим, что новый сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 31 октября 2024 года. В нее вошли девять направлений, четыре вида спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футбол и шахматы. Кроме этого, для ребят расширили программу и добавили творческие направления: КВН, танцы, медиа, а также участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0». В этом году в Балашихинской школьной лиге приняли участие более пяти тысяч человек.