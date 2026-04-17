Герой России Юрий Ващук встретился с будущими инженерами

В инженерном центре «Первопроходец» в Раменском прошла важная встреча будущих инженеров с Героем России, летчиком-испытателем Юрием Ващуком. Это событие — часть проекта «Встреча с героем», который направлен на раннюю профориентацию талантливой молодежи.

На встрече летчик-испытатель поделился с ребятами опытом работы в ОКБ «Сухой», где он участвовал в испытаниях новейших самолетов, включая Су-57. Он рассказал о сложностях профессии и дал практические советы начинающим специалистам.

«Нужно выбрать одну мечту и идти к ней. Не распыляться на второстепенное. Я такую цель себе поставил, когда увидел самолет первый раз в жизни маленьким», — поделился Юрий Михайлович.

Идейный вдохновитель проекта «Встреча с героем» — руководитель отдела внешних связей АО «Инерциальные технологии Технокомплекса» Максим Астафьев — подчеркнул значимость таких мероприятий для ранней профориентации молодежи.

Среди гостей проекта уже были военный летчик Сергей Богдан, космонавт Михаил Корниенко, полковник авиации Владимир Михеев.