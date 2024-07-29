Герой России из Балашихи пройдет обучение по президентской программе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров встретился с Героем России Александром Шептухиным. Военный пройдет обучение по президентской программе «Время героев». Всего отобрали 83 военных из 44 тысяч кандидатов-участников СВО.

Александр Шептухин — капитан, летчик 1 класса, командир корабля летного экипажа, участник специальной военной операции на Украине и военной операции в Сирии.

Александр входил в командный состав самолета ИЛ-22, принимал участие в специальной военной операции с 2022 по 2024 годы. За период СВО летчик совершил свыше 500 боевых вылетов и налетал более 2500 часов.

Военный получил тяжелое ранение левого глаза при выполнении боевого вылета во время участия в СВО. Летчик не только посадил пораженный ракетой самолет в сложных метеоусловиях ночью, но и спас экипаж. Александра Шептухина удостоили звания Героя Российской Федерации, ему вручили медаль «Золотая Звезда» и наградное оружие.

«Мне было очень приятно познакомиться с Сергеем Геннадиевичем. Очень доброжелательный человек, принял меня хорошо. Обсудили с ним мои программы, мои проблемы. Он меня выслушал, а также рассказал о себе», — поделился Александр Шептухин.

Герой России принял участие в президентской программе по подготовке военных кадров «Время героев». Из более чем 44 тысяц участников СВО выбрали лишь 83. В их числе и Александр Шептухин.

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