Герой России Иван Клещерев провел личный прием жителей Балашихи

На встрече с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО обсуждались меры поддержки участников и ветеранов СВО, в том числе за счет новых государственных программ. Одной из таких мер стал грант «Агромотиватор».

Он направлен на развитие предпринимательства в сфере сельского хозяйства среди военнослужащих, уволенных в запас.

«Разъяснил порядок сбора документов для получения помощи. Со своей стороны подготовлю ходатайство в окружное управление социального развития по Балашихе», — отметил Иван Клещерев.

Грант «Агромотиватор» позволяет бойцам, которые решили заняться сельским хозяйством, получить на это финансовую поддержку. Размер выплаты на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составляет до семи миллионов рублей, на другие направления агробизнеса — до пяти миллионов рублей.

Кроме того, на приеме рассмотрели обращения жителей Александра П. и Сергея Н., что касаются приватизации земельного участка под гаражными боксами. Все обращения зарегистрированы и взяты на контроль. По каждому из них направят запросы в органы исполнительной власти.

Такие приемы проводятся в округе регулярно. Они направлены на оказание адресной помощи ветеранам и их семьям, а также на информирование о новых возможностях государственной поддержки.