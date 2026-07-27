Герой России Евгений Поддубный встретился с подмосковными ветеранами СВО

Народная программа «Единой России» охватывает практически все сферы жизни, в каждом разделе предусмотрены меры поддержки участников спецоперации и их семей. И все это должно быть выполнено. Об этом заявил Герой России, военкор Евгений Поддубный на встрече с участниками СВО на площадке общественной приемной «Единой России» в подмосковном Одинцове.

Среди первоочередных задач по реабилитации бойцов он отметил трудоустройство и образование.

«Необходимо предоставить военнослужащим возможность получить новые знания и навыки: это программы переобучения, повышения квалификации, а также механизмы, позволяющие конвертировать военные специальности в гражданские профессии. Большой блок народной программы посвящен поддержке бойцов, получивших ранения. Это масштабная работа, требующая времени и усилий всех уровней власти», — сказал Поддубный.

Особое внимание уделено поддержке семей участников специальной военной операции и психологической помощи ветеранам, подчеркнул Поддубный.

«Сегодня все больше фронтовиков участвуют в общественной и политической жизни. Это позволяет решать вопросы поддержки участников СВО, безопасности страны и патриотического воспитания с большей ответственностью», — добавил он.

На встрече обсуждались также конкретные обращения бойцов, в том числе вопросы оформления документов и выплат участникам боевых действий.

Ветеран СВО, победитель предварительного голосования «Единой России» Павел Коломацкий отметил, что каждое конкретное обращение становится практикой. Вырабатываются алгоритмы решения проблем, и в дальнейшем удается помогать другим ветеранам, оказавшимся в похожей ситуации.

В Подмосковье действует свыше 40 различных мер поддержки участников СВО и их семей, предусмотренных Народной программой «Единой России». В число самых востребованных входят единовременные выплаты, бесплатная реабилитация, квоты на трудоустройство и социальная газификация. Также популярны компенсация расходов на ЖКУ, бесплатное горячее питание для школьников и путевки в детские лагеря.