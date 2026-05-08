Герой России Антон Елизаров почтил память павших бойцов СВО в Истре

Герой России Антон Елизаров приехал в Истру, чтобы почтить память павших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Они захоронены на «Аллее Славы», где часто проводят митинги, памятные мероприятия и возложения. Ему рассказали об истории каждого бойца.

Участники спецоперации выполняли свой боевой долг: защищали родину и близких ценой своих жизней. Их имена увековечили на «Аллее Славы» в Истре. Памятное место посетил герой России, ДНР и ЛНР Антон Елизаров с позывным «Лотос».

«Они были из числа первых, кто заходил в регион. К сожалению, ребята погибли при выполнении одной из задач. Здесь 94 захоронения. После того, как тело предают земле, когда она осаживается, муниципалитет ставит памятники», — рассказал участник СВО с позывным Гал.

Он добавил, что на Аллее отдают все почести каждому бойцу, не зависимо от места и формата службы. Поддержку также оказывают их семьям.

На Аллее Славы регулярно проводят субботники, территорию постоянно держат в чистоте и порядке.

«Это место произвело на меня впечатление, здесь создана атмосфера, которая должна быть именно такой. Она напоминает пантеон героев, где каждому отданы последние почести, где каждый герой упокоен», — сказал Антон Елизаров.