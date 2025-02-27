Герой России Александр Шептухин из Балашихи стал советником главы Росавиации

Участник программы «Время героев» Александр Шептухин получил назначение на должность советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Эта программа, инициированная Владимиром Путиным, направлена на подготовку квалифицированных кадров для государственной службы.

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил Александра Сергеевича с новым назначением.

«Поздравляю Героя России, жителя Балашихи Александра Шептухина с назначением на должность советника руководителя Росавиации. Он успешно прошел обучение по программе „Время героев“, а его наставником на стажировке стал вице-премьер РФ Виталий Савельев», — сказал Юров.

Виталий Савельев отметил, что Герой России зарекомендовал себя как человек, нацеленный на результат. Он подчеркнул, что дисциплина, ответственность и стремление к новым знаниям формируют в участниках программы стержень, который позволяет развиваться и добиваться высоких результатов на новом месте.

Александр Шептухин — командир корабля летного экипажа ИЛ-22, который с февраля 2022 года совершил более 500 боевых вылетов. Во время одного из этих вылетов его самолет был поражен ракетой, получив серьезные повреждения в хвостовой части. Несмотря на средние ранения членов экипажа, в том числе тяжелое ранение глаза Александра, благодаря слаженной работе команды ему удалось успешно посадить самолет. За проявленное мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России.

Это назначение стало 26-м среди выпускников программы «Время героев», что подчеркивает эффективность и значимость данной инициативы в подготовке новых кадров для государственной службы.