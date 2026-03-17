«Герой Подмосковья» Сергей Сафин поучаствовал в выездной администрации в Раменском

Очередная выездная администрация Раменского прошла в поселке Кратово. В этот раз в ней принял участие ветеран СВО и финалист программы «Герои Подмосковья» Сергей Сафин. Он рассказал, что после завершения обучения по проекту планирует связать свою жизнь с охраной порядка.

Выездная администрация — это возможность лично пообщаться с главой муниципалитета и его заместителями. Вопросов много: благоустройство, состояние дорог, освещение, работа общественного транспорта.

Участие во встрече также принял финалист программы «Герои Подмосковья» Сергей Сафин. Ветеран СВО прошел все теоретические модули обучения и сейчас проходит практику в администрации Раменского.

«Администрация всячески поддерживает, наставляет его. Он присутствует на всех наших совещаниях. Я считаю, эта программа крайне важная для участников СВО. Это потенциальное устройство на работу», — сказал глава округа Эдуард Малышев.