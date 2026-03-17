«Герой Подмосковья» Сергей Сафин поучаствовал в выездной администрации в Раменском
Очередная выездная администрация Раменского прошла в поселке Кратово. В этот раз в ней принял участие ветеран СВО и финалист программы «Герои Подмосковья» Сергей Сафин. Он рассказал, что после завершения обучения по проекту планирует связать свою жизнь с охраной порядка.
Выездная администрация — это возможность лично пообщаться с главой муниципалитета и его заместителями. Вопросов много: благоустройство, состояние дорог, освещение, работа общественного транспорта.
Участие во встрече также принял финалист программы «Герои Подмосковья» Сергей Сафин. Ветеран СВО прошел все теоретические модули обучения и сейчас проходит практику в администрации Раменского.
«Администрация всячески поддерживает, наставляет его. Он присутствует на всех наших совещаниях. Я считаю, эта программа крайне важная для участников СВО. Это потенциальное устройство на работу», — сказал глава округа Эдуард Малышев.
Сейчас — один из 70 финалистов программы, которая готовит специалистов из числа бывших бойцов СВО. Участники проекта уже освоили навыки госуправления, финансового планирования и работы с инвестициями. Сергей планирует связать свое будущее с охраной общественного порядка.
«Я считаю, что должностные лица, мои преподаватели, руководители, наставники в соответствии с моими пожеланиями пойдут мне навстречу и предоставят мне возможность принести пользу России, нашему региону», — сказал Сергей.