«Герои Подмосковья» обсудили вопросы управления командой с главой Красногорска

На базе Мастерской управления «Сенеж» финалисты программы «Герои Подмосковья» встретились с главой Красногорска Дмитрием Волковым. Они обсудили управленческую работу на примере личного опыта руководителя муниципалитета.

Участники узнали, с какими вызовами сталкивается Волков каждый день и что помогает ему сохранять лидерство в непростых ситуациях. На встрече глава муниципалитета старался донести, что только опыт, ответственность и постоянное взаимодействие с людьми способны сформировать хорошего управленца.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья напомнили, что курс программы «Герои Подмосковья» разработан экспертами РАНХиГС. Обучение рассчитано на год и включает четыре модуля: «Государственная политика и система управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», а также «Современные технологии управления».

Главная цель обучения — помочь военнослужащим получить новые компетенции, чтобы продолжать жить и работать в мирное время.