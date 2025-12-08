Героев битвы под Москвой почтили во Фрязине

Торжественный митинг, приуроченный к Дню начала контрнаступления советских войск под Москвой состоялся 5 декабря во Фрязине. Эта дата является важной в истории России и отмечается как День воинской славы.

В этот день страна отдает дань уважения подвигу героев, которые 84 года назад начали контрнаступление под Москвой. Это сражение навсегда останется в памяти народа как один из ключевых моментов Великой Отечественной войны, символизирующий решимость и мужество народа.

На митинге присутствовали глава Фрязина Дмитрий Воробьев, председатель депутатского совета Полина Коновалова, депутаты, представители ассоциации ветеранов специальной военной операции, общественных организаций и жители округа. Они возложили цветы к памятнику.

В этот памятный день вспомнили не только о воинах, сражавшихся на фронте, но и о земляках, которые в тылу, на заводах и фабриках, сделали все возможное для достижения Победы.