Героев битвы под Москвой почтили в Лыткарине

5 декабря советские войска начали контрнаступление под Москвой, навсегда изменившее ход Великой Отечественной войны. В этот день в Лыткарине, на центральной площади у монумента «Слава защитникам Отечества», состоялась торжественная церемония возложения цветов, ставшая символом памяти о подвиге советского народа.

Мероприятие было приурочено ко Дню воинской славы России, знаменующему годовщину начала той самой операции, которая отбросила врага от стен столицы.

«Именно 84 года назад, 5 декабря 1941 года, войска Калининского фронта под командованием легендарного генерал-полковника Конева перешли в решительное наступление. Эта смелая операция, начавшаяся в условиях суровой русской зимы, когда морозы достигали критических отметок, ознаменовала собой не просто локальный успех, а старт масштабного общевойскового контрнаступления, которое продлилось до 20 апреля 1942 года», — сообщили организаторы мероприятия.

Эта победа не только спасла Москву, но и изменила ход войны.