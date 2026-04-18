Героев Берлинской наступательной операции почтили в Химках

16 апреля в Химках у мемориала «Защитникам Отечества» состоялось торжественное возложение цветов, посвященное годовщине начала Берлинской наступательной операции 1945 года. В мероприятии приняли участие активные жители округа и почетные гости, а с приветственным словом к собравшимся обратилась муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

Инна Монастырская подчеркнула, что Берлинская наступательная операция — это пример беспрецедентного героизма, самоотверженности и единства нашего народа. Она отметила, что мы склоняем головы перед подвигом тех, кто ценой своей жизни приблизил долгожданную Победу, и наша обязанность — сохранить эту память и передать ее будущим поколениям, чтобы никто и никогда не смог исказить историческую правду.

Гостям рассказали о стратегическом значении операции, о колоссальных потерях и о том, какой ценой была достигнута Победа. Особое внимание уделили мужеству солдат и офицеров, которые в тяжелейших условиях городских боев проявили невероятную стойкость и верность воинскому долгу. В завершение встречи участники возложили цветы к мемориалу «Защитникам Отечества» и почтили память павших минутой молчания.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов отметил, что сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за наши ценности и суверенитет, особенно важно сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям. Он подчеркнул, что связь времен не должна прерываться, а подвиг наших дедов и прадедов — это нравственный ориентир для современного общества и источник силы для страны.

Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что цель таких мероприятий — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России и родному городу.