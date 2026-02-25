Герман Потапчук официально вступил в должность главы городского округа Власиха

В городском округе Власиха 25 февраля прошла торжественная церемония вступления в должность главы. Новый руководитель городского округа Власиха Герман Потапчук официально приступил к своим обязанностям.

Мероприятие состоялось в Камерном зале Дворца культуры, расположенного по адресу: город Власиха, улица Маршала Жукова, дом 9.

На инаугурацию были приглашены представители Московской областной Думы, глава Одинцовского округа, руководители местных властей, военные из РВСН, представители силовых структур, духовенства и общественности. Также присутствовали руководители городских предприятий и организаций.

Председатель Совета депутатов округа Владимир Кабанов вручил Герману Потапчуку удостоверение главы городского округа Власиха.

Заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения по военно-политической работе полковник Андрей Коробов выразил слова поддержки и уверенности в дальнейшем сотрудничестве от лица командования РВСН.

Первый заместитель Московской областной Думы Лариса Лазутина поздравила избранного руководителя.

Герман Потапчук в ответном слове поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал сделать все для его оправдания.

Церемония завершилась памятной фотографией, которая войдет в историю Власихи.