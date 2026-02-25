Герман Потапчук официально вступил в должность главы городского округа Власиха
В городском округе Власиха 25 февраля прошла торжественная церемония вступления в должность главы. Новый руководитель городского округа Власиха Герман Потапчук официально приступил к своим обязанностям.
Мероприятие состоялось в Камерном зале Дворца культуры, расположенного по адресу: город Власиха, улица Маршала Жукова, дом 9.
На инаугурацию были приглашены представители Московской областной Думы, глава Одинцовского округа, руководители местных властей, военные из РВСН, представители силовых структур, духовенства и общественности. Также присутствовали руководители городских предприятий и организаций.
Председатель Совета депутатов округа Владимир Кабанов вручил Герману Потапчуку удостоверение главы городского округа Власиха.
Заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения по военно-политической работе полковник Андрей Коробов выразил слова поддержки и уверенности в дальнейшем сотрудничестве от лица командования РВСН.
Первый заместитель Московской областной Думы Лариса Лазутина поздравила избранного руководителя.
Герман Потапчук в ответном слове поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал сделать все для его оправдания.
Церемония завершилась памятной фотографией, которая войдет в историю Власихи.