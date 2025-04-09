Георгиевскую гимназию в Егорьевске откроют после капремонта к 1 сентября

Капитальный ремонт здания начальной школы Георгиевской гимназии, одной из старейших учебных заведений Егорьевска, продолжается. На этой неделе глава муниципального округа Дмитрий Викулов совместно с заместителем министра строительного комплекса Московской области Вячеславом Бетиным проверил выполнение работ.

В ходе инспекции были даны поручения проектной организации ускорить разработку решений по устройству новых фундаментов и возведению ограждающих конструкций демонтируемых частей здания. Также перед строителями поставлена задача представить объективный график со сроками возведения новых конструкций спортивного и актового залов.

Ранее специалисты компании-подрядчика уже выполнили усиление стен, обустроили монолитные перекрытия между первым и вторым этажом. Впереди — монтаж новой кровли.

В рамках капитального ремонта планируется не только обновить инженерные системы, кровлю, пол и стены, но и провести перепланировку здания. Это позволит увеличить полезную площадь помещений. Также преобразится прилегающая территория: появятся многофункциональная детская площадка, удобная парковка и пространство для школьных линеек.