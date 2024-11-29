Геолокацию 15 тысяч объектов Подмосковья определили благодаря системе БТИ

Высокотехнологичная система точного позиционирования БТИ Московской области обеспечивает профессиональное координирование объектов с точностью до сантиметра. С начала 2024 года с ее помощью в регионе определили геолокацию 14,7 тысячи объектов, сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

СТП применяется для кадастровых работ, инженерных изысканий, аэрофотосъемки, создания 3D-моделей местности, сбора данных для ГИС, обследования линейных объектов, а также при строительстве и реконструкции дорог, зданий и сооружений.

В этом году с использованием системы выполнялись измерения для кадастрового учета и топографических планов. Среди ключевых объектов: физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, МФЦ в Остафьеве, перинатальный центр в Видном, поликлиника в Подольске, железнодорожные пути в Ступине, школа в Мисайлово, ЛЭП в Видном, инженерный корпус в Ангелове и многоквартирный дом в Краснозаводске.