Геологи нашли в Подмосковье следы древних морских обитателей

В Домодедовском карьере геологи продолжают находить следы древних морских обитателей и окаменелости. По словам специалистов, миллионы лет назад на месте современного Подмосковья находилось море.

Сохранились отпечатки аммонитов, древних губок и следы передвижения морских организмов по дну.

«Это фактически древнее морское дно. Здесь сохранились следы, которые оставили различные моллюски и другие обитатели. Удивительно, что такие вещи сохраняются спустя сотни миллионов лет», — рассказал преподаватель кафедры общей геологии и геокартирования МГРИ Кирилл Юшин.

Сегодня Домодедовский карьер остается популярным местом для геологов и любителей палеонтологии, где до сих пор можно встретить следы древней истории Земли.