Геолог Андрей Антонов провел лекцию о полезных ископаемых в Ногинске

Мероприятие прошло в камерном зале Центрального парка в Ногинске. На лекции «Полезные ископаемые нашего края. Минералогическая радуга кварца» собрались гости от 10 до 80 лет.

Перед аудиторией выступил доктор геолого-минералогических наук Андрей Антонов, который проводил геологические исследования в Крыму, на Кавказе, Урале, Камчатке, на Становом хребте Верхнего Приамурья, Забайкалье, Монголии, Малых и Больших Курилах. Андрей Антонов неоднократно принимал участие в российских и международных научных конференциях. Опубликовал более 80 научных статей и три монографии.

Как признался лектор, главное его хобби — интерес к тайнам природы, путешествиям с молотком и фотоаппаратом.

Слушатели узнали удивительные факты по минералогии, полюбовались большой коллекцией фотографий и красивейшими образцами, поучаствовали в тематической викторине. Самые маленькие и внимательные участники получили подарки. Все желающие могли задать вопросы ведущему. Встреча получилась живой и познавательной.