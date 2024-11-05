Географический диктант проведут в школе № 2 в Жуковском 17 ноября

Ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества пройдет на базе школы № 2 по улице Маяковского, дом № 15. Регистрация участников начнется в 11:00.

Традиционный географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, который является главой попечительского совета РГО. Участникам акции нужно будет ответить на 40 вопросов, касающихся географии нашей страны.

Перед началом диктанта в школе пройдет небольшой концерт. После напутственного слова участников разместят в аудиториях. Диктант будет проводиться с 12:00 до 13:00. По окончании мероприятия всем выдадут сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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