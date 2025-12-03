Географический диктант прошел в Ленинском округе

За 45 минут им предстояло ответить на 40 вопросов. Из них 10 касались общих географических знаний, а остальные 30 отличались повышенным уровнем сложности. Вопросы приурочили к ключевым годовщинам текущего года: 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы и 500-летию освоения Северного морского пути.

Директор музея Евгений Сарамуд отметил, что «Горки Ленинские» присоединились к акции во многом потому, что у заповедника не только богатая история, но и необычайно красивая природа. Участники диктанта также познакомились с музейными экспозициями. Им рассказали о крупнейшем в Подмосковье курганном могильнике, который насчитывает порядка 50 насыпей, оставленных вятичами.

Результаты диктанта опубликуют 21 декабря на официальном сайте Русского географического общества, а всем участникам вышлют электронные свидетельства. Отметим, что за последние десять лет свои знания в проекте проверили свыше четырех миллионов человек из 136 стран мира. В 2025 году акцию «Географический диктант» организовали на 8745 площадках.