Геоглиф в честь 80-летия Великой Победы высадят в парке «Патриот» 3 мая

В парке «Патриот» в Одинцовском округе 3 мая пройдет масштабная акция — высадка живого геоглифа в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатором события выступает Всероссийское общество охраны природы.

Геоглиф, который создадут из саженцев дерена и пузыреплодника, будет состоять из надписи «80 лет Победы» и изображения пятиконечной звезды. Все деревья именные — каждое из них символизирует героя Великой Отечественной войны и участника специальной операции.

В мероприятии примут участие активисты общества охраны природы во главе с его председателем Вячеславом Фетисовым, представители власти, силовых структур, волонтеры и участники «Движения Первых».

Высадка начнется в полдень. Всех добровольцев обеспечат необходимым инвентарем и горячим питанием.

Геоглиф станет живым памятником, который будет напоминать о подвиге предков долгие годы.