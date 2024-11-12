Генетики из Подольска исследуют особенности породы коров из Белоруссии

Ученые из Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста побывали с рабочим визитом в Белоруссии. Они привезли биологический материал для изучения генома красных пород коров.

Исследователи из Подольска участвуют в совместном проекте России и Белоруссии по изучению молекулярных маркеров, которые определяют особенности пород крупного рогатого скота.

Глава проекта Российского научного фонда Александр Сермягин побывал в хозяйстве «Новый двор» в Свислочском районе Гродненской области, где разводят красных белорусских коров. Ученого сопровождали коллеги из Белоруссии — Николай Песоцкий, Юлия Петрова и Мария Михайлова.

Специалисты отобрали пробы ткани и молока коров. Результаты исследований позволят определить компоненты изменчивости в популяциях пород скота красного корня России и Белоруссии.

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