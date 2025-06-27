Генетические паспорта для стерляди создадут ученые в Подольске

Научной работой занимаются сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства ВИЖ имени Льва Эрнста. Инновационный подход сочетает в себе современные методы молекулярной генетики, биоинформатики и селекции.

Ученые выполнили биометрические измерения в популяциях стерляди, которые разводят в установке замкнутого водоснабжения. Были определены эффективность выращивания, физиологическое состояние и продуктивные качества объектов аквакультуры.

Наряду с генетическими исследованиями сотрудники центра проводят индивидуальный мониторинг хозяйственно-полезных признаков стерляди. Одним из важнейших показателей развития этого вида является аллометрический рост, отражающий взаимосвязь между живой массой особи и длиной тела.

В экспериментальной установке замкнутого водоснабжения ученые также занимаются исследованием сибирского осетра.