Генетические паспорта для стерляди создадут ученые в Подольске

Научной работой занимаются сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства ВИЖ имени Льва Эрнста. Инновационный подход сочетает в себе современные методы молекулярной генетики, биоинформатики и селекции.
Ученые выполнили биометрические измерения в популяциях стерляди, которые разводят в установке замкнутого водоснабжения. Были определены эффективность выращивания, физиологическое состояние и продуктивные качества объектов аквакультуры.
Наряду с генетическими исследованиями сотрудники центра проводят индивидуальный мониторинг хозяйственно-полезных признаков стерляди. Одним из важнейших показателей развития этого вида является аллометрический рост, отражающий взаимосвязь между живой массой особи и длиной тела.
В экспериментальной установке замкнутого водоснабжения ученые также занимаются исследованием сибирского осетра.
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