Генеральную уборку после зимы проведут коммунальные службы Серпухова

С наступлением весны городские службы Серпухова приступили к масштабной уборке территорий после зимнего периода. Главная задача — не только убрать оставшийся снег, но и очистить город от мусора и смета, накопившихся за холодные месяцы.

Работы ведет МБУ «Комбинат благоустройства», перешедший на комбинированный режим. Специалисты одновременно очищают тротуары, газоны и общественные пространства, убирают остатки снега, приводят в порядок детские и спортивные площадки — этим зонам уделяют особое внимание, поскольку скоро они станут популярными местами отдыха. Также проводится опиловка деревьев с удалением сухих и опасных веток.

Ежедневно в работах задействовано около 10 бригад, включая мобильные группы, которые оперативно реагируют на локальные загрязнения и проблемные участки.