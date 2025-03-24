Генеральную уборку дорог завершат в Подмосковье к 1 мая

Муниципальные и региональные дороги в Подмосковье приводят в порядок после зимы. В генеральной уборке задействовали около 1,5 тысячи единиц спецтехники.

Дорожные службы уже выполнили половину намеченных работ.

«Помимо устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов, приводят в порядок посадочные площадки, ограждения и знаки на дорогах, обследуют и приводят в порядок мостовые сооружения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты помыли свыше 3,5 тысячи и покрасили 929 остановок общественного транспорта, очистили 616 километров ограждений, 3,8 тысячи километров тротуаров, 21,4 тысячи километров проезжей части и свыше 16 тысяч километров полос отвода.

В середине апреля сотрудники дорожных служб начнут восстановление разметки. К 1 мая генеральную уборку планируют полностью завершить.