Генеральную уборку дорог завершат в Подмосковье к 1 мая

В Подмосковье проводят генеральную уборку дорог после зимы. В начале прошлой недели специалисты приступили ко второму этапу работ.

В уборке задействовали около 1,5 тысячи единиц техники. Рабочие чистят покрытие, красят и моют ограждения и остановки общественного транспорта, ремонтируют ямы, обновляют знаки, светофоры и элементы для снижения скорости.

«Вскоре дорожники приступят к восстановлению разметки на городских улицах», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

За неделю специалисты вымыли 3,5 тысячи остановок, 700 километров ограждений, свыше трех тысяч километров тротуаров и 16 тысяч километров проезжей части. Кроме того, они убрали смет возле бордюров на отрезке 3,5 тысячи километров и очистили свыше девяти тысяч километров полос отвода. Специалисты также отремонтировали 24 тысячи ям.

Генеральная уборка дорог завершится в Подмосковье к 1 мая.