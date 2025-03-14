Генеральная уборка дорожной сети началась в Шатуре

Сначала специалисты службы дорожного хозяйства и благоустройства уберут песок и мусор, который скопился вдоль бордюров на автотрассах. Также они очистят тротуары, обновят разметку и приведут в порядок остановки общественного транспорта. Все работы должны завершить к 1 мая.

«Также провем очистку остановочных павильонов: это и покраска, и мойка, и уборка, где нужно. Обновим разметку на всей территории округа — это и пешеходные переходы в первую очередь, также осевая и краевая», — сказал заместитель главы муниципального округа Шатура Александр Титов.

Кроме того, в муниципалитете продолжают ямочный ремонт дорог. С начала этого года уже выявили и устранили свыше 100 дефектов дорожного полотна. При этом в среднем за год в муниципалитете ликвидируют более 800 ям на дорогах.