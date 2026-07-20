Гендиректор центра реабилитации встретилась с ветеранами округа Пушкинский

В округе Пушкинский прошла встреча актива Совета ветеранов с генеральным директором организации «Радость моя» Инной Орловой. Ветераны рассказали о своих планах и трудностях, поделились наработками.

В семьях у некоторых ветеранов есть дети с особенностями развития. Инна Орлова подробно рассказала о центре «Радость моя» и о том, чем он может быть полезен.

«Мы давно дружим с клубом „Оптимист“, а сегодня познакомились с Советом ветеранов. Оставила организации свой контакт, отныне будем на связи. Я пригласила ветеранов к нам в центр с ответным визитом, мы уже запланировали встречу», — поделилась Инна Орлова.

«Мы очень рады знакомству с Инной Орловой. Довольны тем, что выслушали ее, что узнали, чем она занимается. Она действительно неравнодушный человек, который искренне заботится о детях, помогает старшему поколению», — рассказали ветераны.