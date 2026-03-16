Гендиректор мебельного завода рассказал школьникам Дмитрова о производстве

Встреча с Игорем Макаровым, руководителем Дмитровского мебельного комбината и председателем Совета директоров предприятий округа, прошла 16 марта в школе № 8 в рамках занятий «Разговоры о важном». Темой мероприятия стали заводы России.

Гость рассказал о своем опыте управления предприятием и ответил на вопросы учеников. Ребята спрашивали, сложно ли управлять заводом и что самое главное в производстве. Игорь Владимирович подчеркнул, что главное — это люди, потому что без человека даже самые умные машины остаются просто железом. Завод держится на тех, кто приходит каждый день и делает дело с душой.

Директор пригласил выпускников на экскурсию на комбинат, чтобы они своими глазами увидели, как создается мебель.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что такие встречи помогают школьникам увидеть перед собой не абстрактного руководителя, а человека, прошедшего путь. Это может вдохновить ребят на выбор профессии инженера или технолога и желание остаться на дмитровской земле, развивая родные предприятия.

Школьники сделали вывод, что российские заводы — это основа экономической независимости страны, а за ними стоят люди, любящие свою работу.