БТИ Подмосковья изменило график приема в МФЦ

Государственное бюджетное учреждение «БТИ Московской области» обновило режим работы своих окон в многофункциональных центрах (МФЦ). Изменения коснулись нескольких адресов, где теперь прием посетителей осуществляется по новому расписанию.

Так, в окнах БТИ в МФЦ, расположенных в Павлово-Посадском городском округе, городском округе Электросталь, Богородском городском округе и других, прием проводится с 9:00 до 18:00 (вторник–пятница) и с 9:00 до 16:45 (суббота).

В окне БТИ в МФЦ городского округа Лыткарино прием осуществляется с 9:00 до 18:00 (понедельник–четверг) и с 9:00 до 17:00 (пятница).

В некоторых МФЦ, таких как в городском округе Люберцы, городском округе Дзержинский, городском округе Дубна, режим работы установлен с 9:00 до 18:00 (понедельник–пятница).

Уточнить график работы окон БТИ в ближайшем МФЦ можно в колл-центре по телефону: +7(498)568-88-88. Дополнительная информация доступна в чат-боте @MyBTIServices_bot.