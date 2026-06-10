«Газпром теплоэнерго МО» проводит проверку котельной в Серпухове

В Серпухове сотрудники «Газпром теплоэнерго МО» приступили к плановому техническому обследованию котельной № 31. Это важная подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Котельная, построенная чуть более десяти лет назад, является одним из ключевых источников тепла и горячей воды для микрорайона им. Ногина, а также для местного роддома.

По словам начальника службы по ремонту тепловых сетей и котельного оборудования района теплоснабжения № 2 серпуховского филиала компании Ростислава Побережного, специалисты заняты осмотром котла № 3. Они проводят наружный и внутренний осмотр, а затем проведут гидравлические испытания. Всего в здании котельной установлено четыре котла.

Ростислав Побережный отметил, что плановые работы обычно укладываются в два дня. Летняя проверка оборудования — необходимость для центрального региона России с его долгими зимами. Специалисты обязаны проверить каждый узел: от насосов и электроники до дымовых труб.

Также Ростислав Побережный сообщил, что на 2028 год запланирована модернизация котельной. Вместо так называемой тепловой стрелки здесь установят современные теплообменники, что заметно улучшит качество отопления и горячего водоснабжения всего микрорайона.

С 26 мая на территории округа начались плановые отключения горячей воды. Узнать график отключений можно на интерактивной карте МинЖКХ Московской области или на официальном сайте администрации округа.