Газовый участковый проведет прием в Одинцовском округе 16 июля
Жители Одинцовского округа смогут лично обратиться к газовому участковому 16 июля и получить консультации по вопросам эксплуатации бытового газа. Встреча пройдет в деревне Хлюпино.
Личный прием проведет Ринат Газизов. Встреча состоится с 17:00 до 18:00 по адресу: деревня Хлюпино, улица Заводская, дом 24.
Жители смогут получить разъяснения по работе приборов учета, срокам и порядку проведения плановых отключений. Консультации также будут посвящены техническому обслуживанию газовых плит и проверке исправности оборудования.
Специалист поможет разобраться в ситуациях, требующих профессиональной оценки, включая появление запаха газа или необходимость замены счетчиков.
Газовый участковый занимается консультированием жителей, информирует о действующих требованиях и напоминает о мерах профилактики возможных аварийных ситуаций.