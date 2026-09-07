Газовые участковые проведут встречу с жителями поселка Горки-2 в Одинцове

Жители Одинцовского округа смогут встретиться с газовыми участковыми 11 сентября в поселке Горки-2. Специалисты ответят на вопросы о проверке оборудования, замене плит и начислениях в квитанциях.

Встреча пройдет с 12:00 до 12:45 по адресу: поселок Горки-2, дом 7. Вопросы будет принимать Сергей Овсянников.

Газовый участковый помогает жителям разобраться с бытовыми вопросами: уточнить график плановых обходов, узнать, как проводится проверка оборудования, получить информацию о замене газовой плиты и вызове специалиста.

Также специалисты консультируют по состоянию вентиляции и дымоходов: при нарушении тяги продукты сгорания могут не выводиться наружу в необходимом объеме. Отдельная тема — начисления за газовое обслуживание в едином платежном документе. Специалисты расскажут, за какие услуги выставляется плата и куда обращаться, если к квитанциям возникли вопросы.