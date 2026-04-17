Газовые участковые Мособлгаза проведут встречи с жителями

Специалисты Мособлгаза, ответственные за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, каждую неделю приезжают к многоэтажным домам, чтобы обсудить с жителями все вопросы, связанные с техобслуживанием. На встречах газовые участковые рассказывают, как подготовиться к плановому ТО, что проверяют сотрудники во время обслуживания, а также отвечают на вопросы жильцов.

С 20 по 24 апреля пройдут встречи в разных городах Московской области:

- В Королеве: 16 апреля с 15:00 до 16:00, улица Калинина, дом 15. - В Хотьково (Сергиево-Посадский городской округ): 20 апреля с 17:00 до 18:00, улица Академика Королева, дом 3 (двор). - В Краснозаводске (Сергиево-Посадский городской округ): 21 апреля с 17:00 до 18:00, улица Трудовые Резервы, дом 13. - В Дубне: 22 апреля с 16:30 до 17:30, улица Понтекорво, дома 2 и 10 (двор). - В Пушкине (Пушкинский городской округ): 22 апреля с 17:00 до 18:00, микрорайон Серебрянка, дом 27 (двор). - В Талдоме: 23 апреля с 16:30 до 17:00, село Квашенки, дома 14 и 15 (у второго подъезда дома 15). - В Мытищах: 23 апреля с 17:00 до 18:00, Олимпийский проспект, дом 19, корпус 4. - В Дмитрове (Дмитровский муниципальный округ): 23 апреля с 17:00 до 18:00, микрорайон Внуковский, дом 10.

Приглашаем всех жителей присоединиться к встречам и получить ответы на свои вопросы от специалистов Мособлгаза. Узнать дату планового техобслуживания в вашем доме можно на официальном сайте Мособлгаза в разделе «Техническое обслуживание» — https://mosoblgaz.ru/abonents/services/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/.