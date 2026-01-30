Сотрудники Мособлгаза проведут встречи с жителями в 7 округах Подмосковья

Специалисты Мособлгаза, ответственные за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, каждую неделю проводят адресные встречи с жителями многоквартирных домов. В ходе этих собраний газовые участковые рассказывают о предстоящем техническом обслуживании, его сроках и порядке проведения, а также отвечают на вопросы жильцов.

Со 2 по 6 февраля встречи пройдут по следующим адресам:

- 2 февраля: - 15:00 — Раменский м. о., пос. Электроизолятор, дом № 28; - 16:00 — г. Луховицы, ул. Жуковского, дом № 20.

- 3 февраля: - 16:00 — Раменский м. о., пос. Электроизолятор, дом № 9; - 16:00 — г. Егорьевск, 4 микрорайон, дом № 13.

- 4 февраля: - 10:00 — г. о. Коломна, г. Озеры, ул. Калинина, дом № 6; - 15:00 — г. Жуковский, ул. Молодежная, дом № 7; - 15:00 — г. Люберцы, ул. Юбилейная, дом № 2; - 15:00 — г. Бронницы, Марьинский переулок, дом № 1; - 16:00 — Раменский м. о., пос. Электроизолятор, дом № 19.

- 5 февраля в 15:00 — город Раменское, ул. Гурьева, дом № 5.

- 6 февраля в 16:00 — Раменский м. о., пос. Электроизолятор, дом № 20.

Узнать дату планового техобслуживания в вашем доме можно на официальном сайте Мособлгаза в разделе «Техническое обслуживание».