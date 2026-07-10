Газовые сети обновят в доме на улице Калинина в Химках

В Химках капитально ремонтируют жилой фонд. На улице Калинина, в доме № 3А, подрядчики завершают монтаж новых газовых сетей.

Внутренний и фасадный газопровод приводят в соответствие с современными требованиями безопасности. После завершения монтажа начнется ввод системы в эксплуатацию. Полностью завершить работы планируют до сентября.

Обновление газовых коммуникаций — лишь первый этап капитального ремонта. Сейчас специалисты проводят техническое обследование здания, которое станет основой для дальнейших работ. В ближайшие два года здесь планируют заменить системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации и электроснабжения.

Главный инженер управляющей компании Александр Брагин отметил, что уже в 2026 году в доме начнется ремонт внутридомовых инженерных систем — одного из самых важных этапов капремонта. Комплексное обновление инженерных коммуникаций позволит сделать эксплуатацию дома более надежной, повысить комфорт жителей и обеспечить стабильную работу всех систем на долгие годы.