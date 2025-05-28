Газовую котельную модернизируют в Звенигороде в 2025 году

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Масштабное обновление старой газовой котельной проходит на Нахабинском шоссе в Звенигороде. Объект, построенный еще в 1991 году, снабжает теплом свыше шести тысяч местных жителей и четыре социально значимых учреждения.

Часть инженерных систем уже устарела и требует модернизации, за годы оборудование износилось, и имеющейся мощности перестало хватать.

Сейчас на стройплощадке завершаются подготовительные работы под монтаж нового котла — его мощность составит пять мегаватт. Кроме того, запланированы установка современной дымовой трубы высотой 55 метров и новых насосов, а также полная замена системы химводоподготовки, вводных электроустановок и газового оборудования.

Завершить все работы на этом объекте должны до конца сентября. Строителям поставлена задача ускориться и успеть до начала отопительного сезона.

Масштабные ремонтные работы в Звенигороде проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры.